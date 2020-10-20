Diyarbakır’da korkutan yangın, 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

-Yangını çıktığı anlar

-Yangın nedeniyle yaşanan patlamalar

-Dumandan etkilenen itfaiye eri

-Görgü tanığı Ali Temel konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) -- İddiaya göre çocuklar evde çakmakla oynadı, az kalsın canlarından oluyorlardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın 3’ncü katında, iddiaya göre çocukların çakmakla oynaması nedeniyle evde yangın çıktı. Yangında 3 çocuk ile anneleri ve 1 itfaiye eri duman etkilendi. Çocukların annesinin sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi.

Yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1103 sokakta bulunan Umut Apartmanı 3’ncü katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan çocuklar oturdukları odada çakmakla oynaması nedeniyle bir anda yataklar alev aldı. Çıkan dumanları gören anneleri bir anda dumanın ortasında kalarak çevredeki vatandaşlar yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından kurtarılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sırasında duman etkilenen 3 çocuk ile anneleri ve itfaiye eri olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 3 çocuk annesi G.G. kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavi devam eden G.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, görgü tanıklarından Ali Temel, yangını gördüğünü ve eve girerek diğer vatandaşlarla birlikte kadını ve çocukları dışarıya çıkardıklarını anlattı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. (SI-



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