Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği: Vatandaşlar evlerine çekildi, kent hayalet şehre döndü

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da vatandaşlar, yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokakları boş bıraktı. Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması ikinci günde de devam ediyor. Diyarbakır'da ana ve ara caddeler ile sokakların boş olduğu görülürken, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evraklarını inceledi.



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