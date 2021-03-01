Diyarbakır’da kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

-Polis ekipleri be şahıstan görüntü

-Ambulanstan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da kısıtlama saatinde arkadaşıyla birlikte polis uygulama noktasına takılan alkollü şahıs bindiği araçtan kendini yere atıp üzerindeki elbiseleri çıkartarak polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürülüp cezai işlem uyguladı. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam 09.00 ile sabah 05:00 da uygulama sokağa çıkma kısıtlaması başladığı saatte arkadaşıyla birlikte alkol alan bir şahıs polis uygulama noktasına geldiği sırada kendini içerisinde oldukları 06 S 6882 otomobilden atarak yolun ortasında bağırmaya başladı.

Polis ekipleri şahsı sakinleştirme çalışırken, olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı sakinleştirmeye çalışırken şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Kısıtlama saatinde sokağa çıkan şahıs polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Şahıs ve arkadaşına kısıtlama saatinde sokağa çıktıkları için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Şahısın kısıtlama saatinde sokağa çıkması nedeniyle cezai işleme tabi tutulmamak için öyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi. (SI-



loading...