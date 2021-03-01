Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Olaydan görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri be şahıstan görüntü
-Ambulanstan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kısıtlama saatinde arkadaşıyla birlikte polis uygulama noktasına takılan alkollü şahıs bindiği araçtan kendini yere atıp üzerindeki elbiseleri çıkartarak polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürülüp cezai işlem uyguladı. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam 09.00 ile sabah 05:00 da uygulama sokağa çıkma kısıtlaması başladığı saatte arkadaşıyla birlikte alkol alan bir şahıs polis uygulama noktasına geldiği sırada kendini içerisinde oldukları 06 S 6882 otomobilden atarak yolun ortasında bağırmaya başladı.
Polis ekipleri şahsı sakinleştirme çalışırken, olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı sakinleştirmeye çalışırken şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Kısıtlama saatinde sokağa çıkan şahıs polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Şahıs ve arkadaşına kısıtlama saatinde sokağa çıktıkları için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Şahısın kısıtlama saatinde sokağa çıkması nedeniyle cezai işleme tabi tutulmamak için öyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi. (SI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı