Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da kadın cinayeti... Kardeş 'Namusumuza leke getirdi' diyerek polise teslim oldu

Diyarbakır'da kadın cinayeti... Kardeş 'Namusumuza leke getirdi' diyerek polise teslim oldu

Abluansın olay yerinden ayrılması

İlk Müdahale Hastane Kadın Cinayeti Polis Ekipleri Cinayet 

-Olayda kullanılan silah
-Genç kızın elbiseleri
-Polisin inceleme yapması
-Meraklı vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) Diyarbakır'da kadın cinayeti... Kardeş "Namusumuza leke getirdi" diyerek polise teslim oldu DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir kadın, erkek kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Abla katili şahıs, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunarak polislere teslim oldu. Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semti Kafeler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melek A.,(24) erkek kardeşi Mustafa A. (20) ile konuşmak için buluştu. Bir süre tartışan ikiliden Mustafa A., beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Mustafa A. ise silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement