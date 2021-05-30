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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim

Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim

Sokaklardan görüntü

Toplantı Kabine Toplantısı 

-Tarihi mekanlardan görüntü
-Caddelerden görüntü
-Kapalı dükkanlardan görüntü
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam etti. Korona virüs mücadelesi kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihlerini kapsayan 'kademeli normalleşme süreci' Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da 28 Mayıs saat 21.00'da başladı.
Kısıtlamanın ikinci gününde de muaf olanların dışında vatandaşların sokağa çıkmadığı görüldü.
Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ederken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza kesti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan kabine toplantısının ardından yeni normalleşme adımlarının açıklanması bekleniyor.
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