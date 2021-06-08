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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

Cep telefonu kamerası

Akalan Kamera Irak 

-İtfaiye erinin yakaladığı yılanı kameraya göstermesi
-Yılanın doğaya bırakılması

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayapınar Dr. Sıtkı Göral Caddesi’nde vatandaşların ihbarı sonucu araç içinde fark edilen yılan, titiz bir çalışmanın ardından canlı şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin, çalışması sonucu yakalanan yılan daha sonra kentteki yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı. (SI-AKK-Y)
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