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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da çıkan yangında 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Diyarbakır'da çıkan yangında 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Arazi yangınından görüntü

Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın nedeni ile 200 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü. Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Mardin karayolu üzerinde bulunan buğday ekili arazide meydana geldi. Arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile 200 dönümlük buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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