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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı

- Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı

Kavgadan görüntü

İlk Müdahale Alabalık Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Şahsın pompalı tüfekle havaya ateş açması
-Kalabalıktan görüntü
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan tartışma, silahlı, bıçaklı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, cadde ortasında bir süre tartıştı. Hararetli tartışma bir anda silahlı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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