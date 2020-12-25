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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da akıl almaz olay...15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı

Diyarbakır'da akıl almaz olay...15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı

hastaneden görüntü

Hastane Sahte Kimlik Kimlik Tespiti Akalan Cinayet 

-Cenaze aracından
-Polisten görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi. Şahsın bu süre zarfında sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. İddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firari Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanesi'nde tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Ahmet Ç.'nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.
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