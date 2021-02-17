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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da ablasını sırtından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da ablasını sırtından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

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( DİYARBAKIR ) Diyarbakır’da ablasını sırtından vurarak öldüren zanlı tutuklandı DİYARBAKIR


- Diyarbakır'da 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi Abdulah Şaylemez tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in 15 Şubat'ta Lise 4. Sokak'ta yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şaylemez'in kardeşi Abdulah Şaylemez'in, asayiş bro amirliğindeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SI-AKK-Y)
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