Diyarbakır’da ablasını sırtından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

- Diyarbakır'da 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi Abdulah Şaylemez tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in 15 Şubat'ta Lise 4. Sokak'ta yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şaylemez'in kardeşi Abdulah Şaylemez'in, asayiş bro amirliğindeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SI-AKK-Y)
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