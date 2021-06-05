DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: 'Bu şanlı bayrak, kardeşlik ruhu, ilelebet bu coğrafyada payidar olacak'
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Bu şanlı bayrak, kardeşlik ruhu, ilelebet bu coğrafyada payidar olacak" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu'na hediye takdimi - Sporcular ve il protokolü ile kurdele kesimi DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hani'de Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katıldı. (2)
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