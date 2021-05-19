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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine karşılık verildi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine karşılık verildi

Silah sesleri

Maket Uçak Saldırı 

-Maket uçaklara ateş açılması
-Siren sesleri
-Askeri araçlardan detay
-Ekiplerden detay

( DİYARBAKIR -EK-3)- Diyarbakır Valiliği: "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir" DİYARBAKIR

- Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.(ÖZ-Y)
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