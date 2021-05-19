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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DİYARBAKIR - 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi

DİYARBAKIR - 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi

- 8. Ana Jet Üs Komutanlığı girişinden görüntüler - Güvenlik önlemlerinin alınmasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

Bild Maket Uçak Saldırı 

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