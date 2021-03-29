- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan’da İsmail Somoni Anıtına çelenk koydu

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tacikistan’da İsmail Somoni Anıtına çelenk koydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Duşanbe’de bulunan İsmail Somoni Anıtına çelenk koydu. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşecek ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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