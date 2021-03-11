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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü

Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani görüşme

( DOHA ) DOHA

Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’da ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere dün akşam geldiği Katar’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüşmesinin ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılacak.
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