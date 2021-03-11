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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar emiri Hamad Al Thani tarafından kabul edildi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar emiri Hamad Al Thani tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu ve Katar emiri Hamad Al Thani görüşme

Sosyal Medya Toplantı Başkent 

-Çavuşoğlu ve Suriye Eski Başbakanı Riyad Hicab görüşme

( DOHA ) DOHA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün geldiği Doha’da Katar emiri Şey Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’ya dün akşam saatlerinde gelmişti. Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Katar emiri Şey Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Katar’daki temasları kapsamında Suriye Eski Başbakanı Riyad Hicab’la da bir araya geldi. Çavuşoğlu, Hicab ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üçlü toplantı için geldiğimiz Katar’da Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab’la Suriye’deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldık” dedi.

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