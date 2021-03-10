Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıBİŞKEK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
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