- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı’nı ziyaret etti

-Çelenk koyma -Cengiz Aytmatov mezarlığı ziyaret -Çelenk koyma
( BİŞKEK ) BİŞKEK
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’da Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret edip çelenk koydu. Çavuşoğlu, daha sonra Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.
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