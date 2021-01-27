Direkteki bayrağı düzelten Altın, “Bayrağımızın orada katlı kalmasına gönlüm izin vermedi”

-Altın'a Türk bayrağı hediye edilmesi

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, dün aydınlatma direğinde asılı olan ve katlanmış halde bulunan Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalışan 75 yaşındaki Şeref Altın’ı ziyaret etti. Bilal Şahin Mahallesinde ikamet eden 75 yaşındaki Şeref Altın'ı evinde ziyaret eden Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, Şeref Altın’a teşekkür ederek Türk bayrağı hediye ettiler. Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, bir süre Altın ile sohbet etti. Vali Polat, "Sizin gibi vatana, bayrağa sevdalı büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin yetiştirdiğiniz nesiller de böyledir inşallah. Bu davranışınız bizi mutlu etti." dedi.

33 yıl Almanya'da yaşadığını emekli olduktan sonra da vatan ve bayrak hasretiyle memleketine döndüğünü söyleyen Altın ise “O gün doktora gitmek için evden çıkmıştım. Yolda giderken aydınlatma direğine dolanmış bayrak dikkatimi çekti. Elimdeki şemsiye ile açmak için uzun süre uğraştım, boyum yetişmediği için açamadı, doktora da gecikmemek için yoluma devam ettim. Doktordan dönüşte de yine bayrağın katlanmış olduğunu gördüm. Yine şemsiye ile bayrağı açmak için uğraştım ama açamadım. Yanımdan geçen daha uzun boylu vatandaş amca "yardım edeyim mi?" diye sordu. Şemsiyeyi ona verdim, bayrak açıldıktan sonra evime gittim. Yurt dışındaki bayrak hasretliğinden o bayrağın orada katlı kalmasından rahatsız oldum” şeklinde konuştu.

Bayrak düzeltme çabasının emniyet tarafından kaydedildiğini ve sosyal medyada yayınlandığından haberini olmadığını da dile getiren Altın, "Sosyal medyada görüntüleri gören valimiz ve belediye başkanımız ziyarete geldiler, bayrak hediye ettiler. Çok duygulandım, Türk bayrağı hediye ettiler, teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse ziyaretin ardından Altın'a Türk bayrağı ve çeşitli hediye takdim etti. (BMG-GF-



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