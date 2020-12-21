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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 ölü

- Kaza yerinden araçtan ve polislerden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Trafik Kazası Bild Direksiyon 


- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 27 ACC 252 plakalı Renault Megane marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü hayatını kaybederken araçta bulunan arkadaşı yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (RY-SD-
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