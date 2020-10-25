Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında yumruklar havada uçtu...O anlar kamerada

Dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında yumruklar havada uçtu...O anlar kamerada

Tekmeli yumruklu kavga anı

Polis Kamera Polis Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Taksim’de iki dilenci grubu arasında “Neden bölgeme girdin” kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri meydan kavgasına müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı