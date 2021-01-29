Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dilenciler uslanmıyor...Farklı kişiler aynı yerde aynı çocuğu kullanarak dilendi

Dilenciler uslanmıyor...Farklı kişiler aynı yerde aynı çocuğu kullanarak dilendi

Kucağında çocukla dilenen kadın

Para Cezası Otobüs Durağı Akalan Küçük Çocuk Zabıta 

-Zabıtanın kadını yakalaması
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- İki gün önce kucağında çocukla dilenirken yakalandı, aynı çocukla bugün başkası dilendi İSTANBUL

- Taksim Meydanının altındaki otobüs duraklarında kucağında çocukla dilenen bir kadın zabıtalar tarafından yakalandı. Aynı çocuk iki gün önce bir başka dilencinin yanında görülmüştü.Taksim Meydanının altında bulunan “Tünel” otobüs durağında bir kadın yanına 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu alarak yere serdiği kartonun üzerine oturdu. Kadın, önüne koyduğu suları satma bahanesiyle önünden geçen insanlardan zorla para istemeye başladı.
Kadının bu hareketinden rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri durağa gelerek kadını ve çocuğu oradan kaldırdı. Ekip aracına bindirilen kadın, Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesildiği öğrenildi.İki gün önce başka bir kadın aynı çocuğu kullanarak dilenmiştiZabıtanın yakalayarak işlem yaptığı dilencinin yanındaki küçük çocuğun iki gün önce bir başka dilencinin yanında olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri o kadını da yakalayarak kendisine para cezası kesmişti. Dilencilerin yedikleri tüm cezalara rağmen aynı yerde dilenmeye devam etmeleri ve küçük çocukları da buna alet etmeleri pes dedirtti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement