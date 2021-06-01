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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Gözaltına alınan zanlılar

Jandarma Ziynet Eşyası Akalan Hırsız Kışla 

-Çalınan paralarının iade edilmesi

( SİVAS )- Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı SİVAS

- Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Antınyayla ve Şarkışla ilçelerinde dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir şebeke Sivas’ın Kangal ilçesinde girdikleri evden çaldıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakalandı. Girdikleri çok sayıda evden para ve ziynet eşyası çalan biri çocuk 4 kişi Kangal ilçesinde Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri hırsızların girdikleri evden çaldıkları paraları ev sahibine teslim etti.
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