-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe konuşma

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( ANKARA ) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: "Açık devlet verisine yönelik veri yönetimi prosedürleri, yasal ve idari düzenleme altyapıları ve rehberlik dokümanlarının hazırlanması çalışmaları devam ediyor"- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- "(2019 Küresel Rekabetçilik Endeksi) Endeksin sonuçları incelendiğinde şunu görüyoruz ki işgücü ve eğitim politikalarının çoğu ülkede yeniliğin hızına yetişemediğini göstermektedir" ANKARA



- Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Açık devlet verisine yönelik veri yönetimi prosedürleri, yasal ve idari düzenleme altyapıları ve rehberlik dokümanlarının hazırlanması çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından BTK binasında düzenlenen “Kamu BİB’23 - BİMY’27 Bütünleşik Etkinliği”ne katıldı.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Bilgi ve Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve TBD Ankara Şube Başkanı Kenan Altınsaat da katıldı.

Programda konuşan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabetçilik Endeksi'ne bakıldığında Türkiye'nin 141 ülke arasında 61'inci sırada yer aldığını aktararak, “Endeksin sonuçları incelendiğinde şunu görüyoruz ki: işgücü ve eğitim politikalarının çoğu ülkede yeniliğin hızına yetişemediğini göstermektedir. Çoğu ülkede ekonomik sıçrama yapabilmek için teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanabilme kabiliyetinin çok sayıda ülkede yeterli seviyede gelişmediğini görüyoruz. Bunun temel nedeninin ise kurumlar, altyapı ve becerilerdeki yetersizliklerden olduğu ifade ediliyor bu raporda” diye konuştu.

Koç, temel amaçlarının dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi. Kamu kurumlarının bütün uygulama ve altyapı katmanlarında kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımlamaların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü (UVS) çalışmalarını başlattıklarını, yapılan çalışmaların bir sonucu olarak kamu kurumlarında ortak bir veri dili oluşturarak, Ulusal Veri Envanteri'nin oluşturulacağını söyleyen Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak söz konusu verilerin açık devlet verisi olarak kamuyla paylaşılabilmesi için Açık Veri Portalı üzerinde çalıştıkların vurguladı. Koç, “Kamu verilerinin açık devlet verisi olarak paylaşılabilmesi, teknik, yasal ve organizasyonel bir dizi süreci barındırıyor. Açık devlet verisine yönelik veri yönetimi prosedürleri, yasal ve idari düzenleme altyapıları ve rehberlik dokümanlarının hazırlanması çalışmaları da devam ediyor" diye konuştu.

Koç, yapay zeka alanında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak da Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlık çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla son aşamaya geldiklerini aktardı. Bu yıl yayımladıkları ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ni Türkiye'nin siber tehditlerle mücadele edebilmesi amacıyla yayımladıklarını anlatan Koç, rehberin devlet teşkilatı içinde yer alan kurumlar ve kritik altyapı hizmeti veren işletmeleri kapsadığını bildirerek, “Ülkemize ait verilerin ülkemizde kalmasını, kritik altyapı ve sistemlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımının artırılmasını, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyemizin uluslararası arenada yükseltilmesini hedefliyor" dedi.

"Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yapılan çalışmalar sonucu e-Devlet kullanıcı sayısı 50,8 milyona ulaştı"Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yaptıkları çalışmalar sonucu e-Devlet kullanıcı sayısının 50,8 milyona ulaştığını ve 5 bin 187 hizmetin buradan sunulduğunu anlattı.Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise, Türkiye'nin dijital dönüşüm endeksinin 2019'da 2,94 iken bu yıl 3,06'ya yükseldiğini söyleyerek, yükselme olmasına rağmen Türkiye’nin notunun orta olarak tanımlandığını vurguladı. Dijital Türkiye yolculuğunda öngörülen dijital dönüşümlerin milli ve yerli teknolojilerle gerçekleştirilmesinin temel koşul olduğunu aktaran Aktepe, "Başta siber güvenlik ve 5G olmak üzere, bulut bilişim, yapay zeka ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli kabiliyetlerle geliştirilmesini bir beka sorunu olarak görmekteyiz” dedi.





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