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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Didim’de kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahale aşı ekibinden geldi

Didim’de kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahale aşı ekibinden geldi

aşı ekibinin müdahalesi

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-ambulansın gelmesi ve sağlık ekiplerinin müdahalesi
-hastaneye kaldırılması

( AYDIN )- Aşı ekibinin müdahalesiyle yaşama döndürülen yaşlı adam hastaneye yaşama tutunamadı AYDIN

- Aydın’ın Didim ilçesi Dalyan Kavşağı üzerindeki yaya geçidinde kalp krizi geçiren vatandaşa, yoldan geçen aşı ekibi müdahale etti. Halk Sağlığı ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürülen 73 yaşındaki yaşlı adam, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Didim’e bağlı Akyeniköy Mahallesi Dalyan Kavşağı Söke-Bodrum karayolu üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan Necdet Üner (73), bir anda sendeleyerek orta refüjdeki çiçekliğe düştü. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunulurken, yoldan geçen Didim İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı 09 D 9777 plakalı aşı ekibi olaya müdahale etti. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini belirleyen sağlık ekibi, Üner’e yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Jandarma ekipleri Söke-Bodrum karayolunda güvenlik önlemi alırken, olay yerine ulaşan 112 ekipleri de sağlık ekiplerinden uygulanan tedavi hakkında bilgi alarak yaşlı adamı Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aşı ekibinin müdahale ederek yaşama döndürdüğü Necdet Üner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. (HÇ-OD-Y)
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