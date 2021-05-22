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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Devrek’te çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Devrek’te çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

YANAN EVDEN ALEVLERİN YÜKSELMESİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMELERİ,VATANDAŞLARDAN DETAY, AMBULANSTA DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞA MÜDAHALE EDİLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Hastane Ev Yangını Yangına Müdahale Trol 


- Zonguldak’ın Devrek İlçesi'nde aparman dairesinin 1’inci katında yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde göre Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Alpaslan Sokakta Recep Güneyli’ye ait apartman dairesinin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri olayı 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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