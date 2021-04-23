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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Derik'te 23 Nisan çocuklarla birlikte çekilen kısa film ile kutlandı

Derik'te 23 Nisan çocuklarla birlikte çekilen kısa film ile kutlandı

Kısa film

( MARDİN ) MARDİN

Kısa Film Farkındalık Esenli 


- Mardin'in Derik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarla birlikte çekilen kısa filmle kutlandı. Korona virüs nedeni ile geçen yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Çocukları unutmayan Derik Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ün talimatları ile bir farkındalık filmi hazırlandı. Bu film çocukların morallerini yükseltmek için önemli bir adım oldu. 3 çocuk kahramanın yer aldığı kısa filmde çocuklar Türk bayrağı desenli uçurtmayı havalandırıp tüm mahalleyi mutlu etmek için plan kuruyor ama aksilikler ortaya çıkıyor. Uçurtmanın ipinin kısa olması nedeniyle uçurtma uçmuyor. İyice umutsuzluğa düşen çocuklardan biri 'Hayır arkadaşlar o uçurtma uçacak' diyor ve örgü kazağını sökerek uçurtmaya bağlıyor. Bu sayede uçurtma havalanıyor. Buna tanık olan mahallelinin coşkusu Derik'teki herkese geçiyor.
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