Dereiçi Köyü'ndeki yangın kontrol altına alındı

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( ARTVİN )- Vali Yılmaz Doruk 30 ev ile çok sayıda baraka ve ahırın yandığı köye gelerek incelemelerde bulundu ARTVİN



- Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, 200 haneli köy merkezinde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgar nedeniyle çevredeki evlere sıçradı. Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 30 civarında ev ile çok sayıda baraka ve ahır yandı. Yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, Vali Yılmaz Doruk köye gelerek Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangınla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.



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