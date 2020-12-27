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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada

Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada

Deprem anında hastane içinde bulunan doktor, özel güvenlik ve vatandaşların panikle kaçışması

Hastane Özel Güvenlik Güvenlik Kamerası Kaçış Deprem Anı 

-Deprem anında bir iş yerinde vatandaşın panikle kendini dışarı atması
-Dışarıdan aktüel vatandaş ve hastane detayı
-detaylar

( ELAZIĞ )- Deprem nedeniyle şu ana kadar 2'si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ’da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 45 kişi hastanelere başvurdu. Bir hastanede deprem nedeniyle panik ve korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Elazığ’da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyük korku oluşturduğu kentte şimdiye kadar kentte 2’si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.Öte yandan, deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.Başka bir güvenlik kamerasına ise depreme iş yerinde yakalanan bir vatandaşın koşar adımlarla kendini dışarı attığı korku dolu anlar yansıdı.
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