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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Depreme, deprem tatbikatında yakalandılar

Depreme, deprem tatbikatında yakalandılar

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-- Güvenlik kamerası detay
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--röp

( BİNGÖL - GÜVENLİK KAMERASI) BİNGÖL

- Bingöl’de bugün meydana gelen 4.0 şiddetinde depreme, okulda öğretmen ve öğrenciler deprem tatbikatı yaparken yakalandı, o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın tahliyesi sırasında Bingöl’de saat 11.20 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, okuldan dışarı çıktılar o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Tatbikat sırasında gerçekten deprem yaşandığını belirten Lise Müdürü Nusrettin Uçar, “Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak, Bingöl AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde deprem ve tahliye tatbikatı planlamıştık. Yoğunluk sebebiyle tatbikatımızı bugüne almıştık. Bilgilendirme sonrası deprem tatbikatı yapıldı. Tahliye tatbikatı sırasında 11.20’de gerçek deprem yaşandı. Çocuklarımız aldıkları bilgiler doğrultusunda soğukkanlı bir şekilde tahliye oldu” dedi.
Öğrencilerden Zeynep Bahra ise “Bugün AFAD ekiplerimiz bizlerle deprem tatbikatı yaptı. Verdikleri bilgilerde, deprem sırasında neler yapmamız gerektiğini bizlere anlattı. Daha sonra tahliye olduk ve o sırada 4.0 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. AFAD ekiplerinin bize verdiği bilgilere göre soğuk kanlı bir şekilde davrandık” diye konuştu.
(MAÇ-HİV
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