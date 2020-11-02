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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Depremde hayatını kaybeden yaşlı kadın memleketi Bergama’da toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden yaşlı kadın memleketi Bergama’da toprağa verildi

HELALLİK ALINMASI

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-MEZARLIĞA HAREKET
-CENAZE NAMAZI

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 66 yaşındaki Ayşe Özbek memleketi İzmir’in Bergama ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İzmir’deki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesinin 7 katlı apartmanının enkazında kalarak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Ayşe Özbek (66) memleketi İzmir’in Bergama ilçesi Zağnos Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bugün kılınan ikindi namazı ardından Ayşe Özbek'in cenazesi Zağnos Mahalle Mezarlığına defnedildi. Ayşe Özbek'in cenazesi ilk olarak Zağnos Mahallesindeki evine getirilerek helallik istendi. Helalliğin alınmasının ardından Ayşe Özbek’in cenaze Namazı Zağnos Mahallesi Mezarlığında kılınarak dualarla toprağa verildi.
Ayşe Özbek’in cenaze namazını Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz kıldırırken cenazeye Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ayşe Özbek’in yakınları, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Uğur Abacı, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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