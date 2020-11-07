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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin taburcu oldu

Depremde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin taburcu oldu

Taburcu olan Ayda'dan görüntü

Hastane Deprem 

-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'deki depremde enkaz altında kaldıktan sonra 91 saatin ardından enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.6.6'lık İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanının enkazında kalmasının 91. saatinde kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi. Babası Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla hastaneden ayrıldı.
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