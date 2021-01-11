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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Depremde bir evin duvarları çatladı, yaşlı adam o anları anlattı: 'Baktım sallanıyor dışarı çıktım'

Depremde bir evin duvarları çatladı, yaşlı adam o anları anlattı: 'Baktım sallanıyor dışarı çıktım'

Depremde zarar gören tek katlı evden detaylar

Ahşap Ev Deprem Akalan Geçmiş Olsun Yaşlı Adam 

-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Mehmet Yıldız, röportaj
-Evdeki çatlaklardan detaylar
-Vatandaşlardan röportaj
-Vatandaşlardan detaylar

( KIRIKKALE ) Depremde bir evin duvarları çatladı, yaşlı adam o anları anlattı: "Baktım sallanıyor dışarı çıktım"- Kırıkkale'de depremde zarar gören evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu- Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü KIRIKKALE

- Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Kırıkkale’de bir evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Evde yattığı sırada depreme yakalanan 72 yaşındaki Mehmet Yıldız ise sallandığı esnada eşi ile birlikte hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

AFAD verilene göre, saat 22.53'de merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre altında yaşanan deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. İlk belirlemelere göre, Sanayi Mahallesinde tek katlı bir ahşap evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Ahşaptan yapılan tavanı ise zarar gördü. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği evde polis ile birlikte incelemelerde bulundu. "Baktım sallanıyor dışarı çıktım" Deprem anında hemen dışarı çıktıklarını ifade eden 72 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Ağacın çatırdamasını duydum. Baktım sallanıyor dışarı çıktım. Hanımla beraber yaşıyorum. Hanım mutfaktaydı. 'Hemen dışarı çık' dedim. Dışarı çıktık" diye konuştu.
Deprem sırasında sokağa çıkan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.
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