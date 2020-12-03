Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

DENİZLİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Araçların çekiciyle kaldırılması - Polis ve jandarma ekiplerinin kazaya müdahalesi Denizli 'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 9 araçta hasar oluştu.A.K. idaresindeki 20 RR 425 plakalı otomobil, Denizli - Aydın kara yolu Kumkısık mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.Kazayı gören 42 BUH 23 plakalı otomobilin yavaşlamasıyla bu araç ile arkasından gelen 7 araç birbiriyle çarpıştı.Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı