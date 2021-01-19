Denizli'yi kaplayan beyaz örtü kendine hayran bıraktırdı

-farklı noktalardan drone görüntüsü



( DENİZLİ - DRONE) DENİZLİ



- Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Havadan görüntülenen kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Denizli’de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerine kadar etkisini arttırarak devam etti. Kar yağışının ardından kentin farklı noktaları drone ile havadan görüntülendi. Beyaz gelinliğini giyen kentten kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehirde yüksek rakıma sahip Ornaz Vadisinden çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktırdı. Yeşil ile beyazın birleşimi adeta nefesleri kesti. (FP-MB-Y)



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