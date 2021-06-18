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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DENİZLİ - Para bozdurma bahanesiyle girdiği markette kasiyeri dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

DENİZLİ - Para bozdurma bahanesiyle girdiği markette kasiyeri dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

- Zanlının markette alış veriş yapması ve kasiyere para vermesi Denizli 'de para bozdurma bahanesiyle girdiği markette kasiyeri dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de alışveriş ve para bozdurma bahanesiyle girdiği markette kasiyerin dalgınlığından yararlanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesinde bir market çalışanı, iş yerine gelen ve alışveriş yapan şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.Şikayet üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.Kasada para bozdurma bahanesiyle oyaladığı kasiyerden fazla para aldığı öne sürülen şüphelinin, farklı illerde de benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.Kasiyerin dolandırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş Jandarma Akalan Güvenlik Kamerası Dolandırıcılık 

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