DENİZLİ - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Ölen gencin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği anların arşiv görüntüleri
- Silahlı saldırı sonucu ölen kişinin daha önce yakalandığı anlara ilişkin görüntü (arşiv) - Polisten kaçan otomobil (arşiv) - Polis ekiplerinin sürücüye ceza yazması (arşiv) - Sürücüsünün gözaltına alınması ve polis aracına bindirilmesi (arşiv) Denizli 'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç öldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde pompalı tüfekle vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Mehmetçik Mahallesi'nde dün gece park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Haruncan Girgin, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Girgin, bugün hayatını kaybetti.Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan hayatını kaybeden Girgin'e 22 Kasım'da, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulanmış, o anlara ilişkin görüntüler kameralara yansımıştı.
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