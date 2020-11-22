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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
DENİZLİ - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

- Hırsızlık anı - Motosikleti 2 kişinin götürmesi Denizli 'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anını güvenlik kameraları kaydetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dokuzkavaklar Mahallesinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletin başlarını kapşonla kapatan iki kişi tarafından çalınması anları yer alıyor. Motosiklet sahibi Hidayet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletini evin önüne park ettiğini belirterek, "Hırsızlar motorumu çok profesyonel bir şekilde 5 dakika içinde iş yerimden çalmışlar. Zanlılardan biri güvenlik kamerasını görüyor ve etrafı gözetliyor. Diğeri ise güvenlik kameralarını görmesine rağmen motosikletimi çalıp kayıplara karışıyor. Bununla ilgili olarak emniyete bilgi verdim, şikayetçi oldum." dedi.
Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kamera Muhabir Güvenlik Kamerası Hırsız 

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