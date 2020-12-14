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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü (3)

DENİZLİ - Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü (3)

- Olay yerinde itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları - Kuyudan cenazelerin çıkartılması - Cenaze aracının olay yerinden ayrılması - Olay yerindeki vatandaşlar - Foseptik kuyusu - İnşaatta çalışan Kudret Akıl ile röportajFoseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.
Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.

Hastane Jandarma Cenaze Sağlık Ekipleri 

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