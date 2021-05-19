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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Ege Bölgesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

DENİZLİ - Ege Bölgesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Denizli Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okuyan sporcular - Stadın hava görüntülemesi (drone kamera) - Apartmanlardan İstiklal Marşı'nın okunmasıEge Bölgesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı okunduDENİZLİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta ve Denizli 'de aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, kentte saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Vatandaşlarda okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik etti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kutlamalar kapsamında Atatürk Stadyumu'nda sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla İstiklal Marşı'nı okudu.Statta sporcular orta saha çizgisinin üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafını taşıdı.Ayrıca Atatürk'ün Samsun'a çıktığı vapurun temsil eden maketinde yer aldığı etkinlikte, bir sporcu Sarı Zeybek oynadı.

Kamera Gesi 

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