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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü adliyeye sevk edildi

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının adliye binasına getirilişi Denizli 'de çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü adliyeye sevk edildi - Motosiklet sürücüsünün minibüsün altında sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde minibüsüyle çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yakalanan kişi, adliyeye sevk edildi, sürüklenme anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Denizli - Ankara kara yolu Üçgen mevkisinde çarpıştığı 20 V 6593 plakalı motosikletin sürücüsü Enes Dailli'yi (26) kaza yerinden minibüsünün altında yaklaşık 800 metre sürükleyerek ölümüne neden olduğu öne sürülen 16 JN 408 plakalı minibüsün sürücüsü O.K. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Osman K'nin emniyetteki ifadesinde, motosiklete çarpmadığını, minibüsün altında sürüklenen biri olduğunu fark etmediğini iddia ettiği öğrenildi.Öte yandan kazanın ardından motosiklet sürücüsünün minibüsün altında sürüklendiği anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
- OlayÜçgen mevkisinde 27 Şubat Cumartesi gecesi, yol kenarında bir motosiklet ile bir minibüse ait olduğu belirlenen plaka görülmüş, motosikletin sürücüsü Enes Dailli'nin cesedi 800 metre mesafede bulunmuş ve minibüsün sürücüsü O.K. gözaltına alınmıştı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Adliye Binası Motosiklet Sürücüsü 

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