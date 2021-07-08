DENİZLİ - Çarptığı bahçe kapısına sıkışan otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı
- Bahçe kapısına sıkışan otomobil - Otomobilin çekici ile sıkıştığı yerden çıkartılması - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi Denizli 'de çarptığı bahçe kapısına sıkışan otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde çarptığı bahçe kapısına sıkışan otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı.Karaman Mahallesi 1482 Sokak'ta Nebi Selbes, evinin önünden gürültü gelmesi üzerine dışarı çıktığında apartmanın bahçe kapısına sıkışmış bir otomobil gördü.İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bahçe kapısının demirlerine sıkışan 20 AAU 809 plakalı aracın sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirleyen ekipler, sürücünün bulunması için çevrede çalışma başlattı.Bahçe duvarı ile demir kapı arasına sıkışan otomobil ahtapot çekici ile kaldırıldı.
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