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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ - Bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

- Zanlıların araçlardan indirilmesi - Zanlıların adliyeye götürülmesi - Zanlıların adliyeye girişi Denizli 'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, 20 yaşındaki Haruncan Girgin'in otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Kasım'da sabaha karşı meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Şüphelileri tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla C.K, İ.Y, V.A, A.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Cinayetin faili olduğu belirtilen 22 yaşındaki C.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen İ.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Katil zanlısı C.K'nin ifadesinde, Haruncan Girgin'in daha önce kendisini darbettiğini, bunun intikamını almak için iki ayrı araçla kendisini takip edip silahlı saldırıyı düzenlediklerini söylediği öğrenildi. - OlayPamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde 25 Kasım'da park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Haruncan Girgin, 1 gün sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Adli Kontrol Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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