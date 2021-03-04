DENİZLİ - Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü (2)
- Olay yeri - İnşaat sahasında çalışan işçiler - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmak için inşaata girmeleri - İnşaat sahasındaki vatandaşlardan ve cenaze yakınlarından görüntü - Cenazenin araca konulması ve aracın olay yerinden ayrılması Denizli 'de bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdüDENİZLİ (AA) - Denizli 'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta duvar ustası olarak çalışan D.A, H.A. ve Ü.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.A, tabancayla kardeşlerine rastgele ateş etti.İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, H.A. ve Ü.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım