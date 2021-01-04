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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Denizde kaybolan gencin babası: 'Yürek dayanmıyor artık'

Denizde kaybolan gencin babası: 'Yürek dayanmıyor artık'

Aileninin bekleyişi

-Ailenin arama çalışması
-Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışması
-Baba ile röportaj
-Sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarından detay

( HATAY ) Denizde kaybolan gencin babası: "Yürek dayanmıyor artık"- Hatay'da 6 gün önce denize açıldığı botun alabora olması sonucu kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor- Baba Cumali Gündoğan, "6 gündür oğlum sağ mı ölü mü bilemiyorum, yürek dayanmıyor artık" diyerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 gün önce denize açıldığı botun alabora olması sonucu kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. 30 Aralık Perşembe akşamı denize açıldıktan sora botun alabora olması sonucu düşerek kaybolan Ali Nail Gündoğan'ı (23) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden, havadan ve kıyıdan yaptığı çalışmalarla arıyor. Şu ana kadar bir sonuç alınamazken arama kurtarma çalışmalarını kıyıdan umutla takip eden baba Cumali Gündoğan, gündür oğlunu aradığını belirterek, "Oğlumu istiyorum. Sayın valim sayın yetkililer oğlumu almadan gitmeyeceğim. Sonuçlandırmak için çalışmaları hızlandıralım oğlumu bulalım. 6 gündür oğlum sağ mı ölü mü bilemiyorum, yürek dayanmıyor artık" dedi.
(ALC-
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