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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Deniz polisinden sahildeki vatandaşlara sirenli ve anonslu korona virüs uyarısı

Deniz polisinden sahildeki vatandaşlara sirenli ve anonslu korona virüs uyarısı

Ekiplerin hareketinden görüntü

Polis Deniz Polisi Polis Ekipleri 

-Anonslardan görüntü
-Sahildeki vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da deniz polisi boğazdaki denetimleri sırasında siren ve anonslarla sahildeki vatandaşları korona virüs tedbirleri uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim için akşam saat 21.30 sıralarında Balat’tan hareket etti. Denetimler sırasında polis ekipleri sahillerdeki vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bir süre bekleyerek vatandaşları anonslarla korona virüse karşı uyarılarda bulundu. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sirenlerle uyaran ekipler, daha sonra boğazdaki tekne denetimlerine devam etti. Ekiplerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların bulundukları bölgelerden uzaklaştıkları görüldü.

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