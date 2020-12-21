Denetim noktasından kaçan motosikletli kaza yapınca yakayı ele verdi

-Ambulanstan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy'de trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletli, kilometrelerce kaçtı. Kaza yapan motosikletli ve yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı. Arnavutköy'de uygulama yapan trafik polisleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Dur ihtarına uyamayan motosikletli sürücüsü ve beraberindeki arkadaşı denetim noktasından kaçmaya çalıştı. Ekiplerin kovalamaya başladığı motosikletli kilometrelerce kaçtıktan sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın etkisiyle yere düşen ve yaralanan motosiklet sürücüsü için polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlayan şüpheliler sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra polis merkezine götürüldü. (BT-YM-



loading...