Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Dehşet veren kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı

Dehşet veren kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı

Röportaj

Kırmızı Işık 

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Kazada yaralanan Hasan Boşnak o ânları anlattı. Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Kaza sırasında kırmızı ışıkta aracıyla beklenen Hasan Boşnak, kızı Begüm Boşnak ve eşi ölümden döndü. İnegöl Devlet Hastanesine getirilen 3 yaralı tedavilerin ardından taburcu edildi. Hasan Boşnak, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk İnegöl istikametinden aniden bizim üzerimize geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Arkadaki araçların bizim üzerimize doğru geldiğini gördüm. Işıkta en önde ben vardım, vitese takıp ilerlemek istedim, ama ben vitese takana kadar gelip biçti bizi. Kaza sonrası hemen arabadan indim, benim arabamın üzerinde bir kamyon duruyordu. Yanımda diğer tarafta arabalar vardı, içinde insanlar vardı. Yardım edip çıkarmaya çalıştım, ama kapılar açılmadı" dedi.
(SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement