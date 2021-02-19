Dedektif gibi iz süren arıcı, çalınan arılarını 200 kilometre uzakta buldu

- kovanların incelenmesi

-arıcının yanında getirdiği kovanla, çalınan kovanlarını karşılaştırması

-jandarmanın tutanak hazırlaması

-arıcının açıklaması

-kesilen çam ağacı ve lataya dönüşmüş hali

-ormancıların inceleme yapması



( ANTALYA -ÖZEL)- Konya'dan çalınan arılarını köy köy aradı, Manavgat'a kadar iz sürdü- Bir arıcının gönderdiği fotoğraftan kendi kovanlarını tespit etti ANTALYA



- Konya’da arıcılıkla uğraşan İsmail Hakkı İç, bahçesinden çalınan 34 arı kovanından 26 tanesini dedektif gibi iz sürerek Manavgat’ta buldu. Arıları Manavgat’a getirdiği iddia edilen İ.G.'nin Konya’da olduğu belirlenirken, Uzunlar Ada mevkiinde ormanlık alanda bulunan arılar yediemine teslim edildi.Konya’da arıcılıkla uğraşan İsmail Hakkı İç, Sulutaş Mahallesi’ndeki bahçesinde bulunan 50 arı kovanının 34 tanesinin çalınması üzerine Konya başta olmak üzere komşu il ve ilçelerde bulunan arıcılarla irtibata geçip çalınan arılarını aramaya başladı.

İsmail Hakkı İç’e müjdeli haber Manavgat’tan gitti. Manavgat’ta arıcılıkla uğraşan Ahmet Korkmaz isimli vatandaş, Uzunlar Mahallesi Ada mevkiinde İ.G. isimli şahsa ait arı kovanlarının 4-5 ayrı modelde olması nedeniyle şüphelenerek çektiği fotoğrafları İsmail Hakkı İç’e gönderdi. Ahmet Korkmaz’ın gönderdiği fotoğraflarda kendi kovanlarını tespit eden İç, Konya Cumhuriyet Savcılığından aldığı arama kararıyla Manavgat’a geldi. Kendi kovanlarından bir tanesini numune olarak yanında getiren İç, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakoluna bağlı ekiplerle birlikte Uzunlar Mahallesi Ada mevkiinde bulunan kovanların yanına gittiğinde 100 dolayında kovanın içerisinden 28 tanesinin kendisine ait olduğunu tespit etti.2020 yılı Kasım ayında 34 kovan arısının bahçe kapısının kırılması ve tellerin kesilmesi suretiyle çalındığını söyleyen İsmail Hakkı İç, "Manavgat’ta arıcılık yapan bazı arkadaşların da arılarının çalındığını öğrendim. Onlar bana bende onlara çalınan kovanlarımın fotoğrafını atıp karşılıklı kendi çevremizde aramaya koyulduk. Ahmet Korkmaz isimli arkadaşın gönderdiği fotoğraflarda çalınan arı kovanlarımı gördüm ve Manavgat’a geldim. Kovanlarımın 26 tanesi burada ama 8 tanesi yok” dedi.

Kovan yapmak ve yakmak için çam ağacı kesilmişArıları buraya getiren İ.G.'nin arıların konakladığı yerde yaptığı barakanın etrafını kameralarla donattığı, kovan yapmak ve yakmak amacıyla izinsiz ağaç kestiği belirlendi. İsmail Hakkı İç’e ait olduğu belirlenen arı kovanları, jandarmanın hazırladığı tutanakla Manavgat’ta yediemine teslim edilirken, Orman İşletme Müdürlüğünden gelen görevliler, yaptıkları tespitin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İ.G. hakkında usulsüz ve kaçak ağaç kesmekten suç tutanağı hazırlayarak Cumhuriyet Savcılığına sevk etti.



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