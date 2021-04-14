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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Halid İ.D. de yakalandı

DEAŞ operasyonunda örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Halid İ.D. de yakalandı

Özel harekat timlerinin adreslere baskın anı

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Yakalama Kararı Kırmızı Bülten Terör Örgütü 

-Girilen evlerdeki aramalar
-Ele geçirilen materyaller
-Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü
-Zanlıların zırhlı araçlarla emniyete götürülüşü
-Diğer detaylar
-Fotoğraf

( İSTANBUL )- DEAŞ üyeleri arasında kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S. adlı şüpheli de bulunuyor İSTANBUL

- İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden birinin örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Suriye uyruklu Halid İ.D., olduğu öğrenildi. Yakalananlar arasında ülkesinde aranan Tacikistan uyruklu Soleh S. olduğu ortaya çıktı. iç savaşın sürdüğü Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı DEAŞ yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gece saatlerinde yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, kent genelinde on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı operasyonda örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Halid İ.D. de yakalandı. Ayrıca yakalananlar arasında ülkesinde kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Tacikistan uyruklu Soleh S. adlı bir şüpheli de bulunuyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şubedeki sorguları sürüyor. (SK-ZA-
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